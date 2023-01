BBB23: Equipe de MC Guimê confirma participação do cantor antes do anúncio oficial

Vídeo da equipe de MC Guimê anunciando sua entrada no Big Brother viraliza após descuido

Mesmo com vários rumores de que o funkeiro MC Guimê (30) faria parte do elenco dos Camarote do Big Brother Brasil 23, nada havia sido confirmado… até agora! A equipe contratada para ser responsável pelas redes sociais do músico teve um descuido que não passou batido pelos internautas. O marketing do artista acabou compartilhando um vídeo confirmando a participação dele no reality antes mesmo do anúncio oficial.

A equipe já apagou a publicação, mas os internautas não perdoaram, e o vacilo viralizou no Twitter. “Não acredito que fizeram isso kkkk Lexa, demite essa equipe”, brincou um. “Passando mal que a equipe do MC Guimê confirmou ele no BBB antes da Globo anunciar”, disse outra. “Eita, a equipe do MC Guimê soltou o vídeo antes da hora”, falou um terceiro internauta.

No vídeo, Guimê aparecia conversando consigo mesmo sobre sua participação no reality show de confinamento da Rede Globo. Mesmo que a equipe das redes sociais já tenha apagado a publicação, os internautas adoraram saber da novidade.

🚨GRAVE: Equipe do Mc Guimê soltou o vídeo do #BBB23 antes da hora. #BigDaypic.twitter.com/gwz3Yd5lLw — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 12, 2023

Lexa fala de gravidez após reatar casamento com MC Guimê

A cantora Lexa agitou os fãs nas redes sociais na sexta-feira, 06, ao cogitar gravidez após reatar seu relacionamento de 7 anos com MC Guimê!

Mostrando que quer ser mãe ainda em 2023 depois de ficar cerca de dois meses separada do funkeiro, a artista cogitou, em uma publicação em sua conta no Twitter, uma gravidez, e pediu a opinião de seus seguidores. "Fãs, se eu tiver um bebê este ano, vocês me julgarão?", questionou Lexa.

Vale destacar que MC Guimê tem sido um dos nomes cotados para participar do BBB 23. Recentemente, em viagem, Lexa chegou a explicar o motivo da ausência do marido após especulações dos fãs sobre o funkeiro já estar esperando o confinamento no reality. "Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade", falou ela nos stories.