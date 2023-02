BBB23: Equipe de Domitila relata ataques racistas durante Paredão: ‘Chocados’

Equipe de cuida das redes sociais de Domitila Barros conta que modelo sofreu ataques racistas durante último Paredão no Big Brother Brasil 23

Depois que a modelo e Miss Alemanha Domitila Barros confirmou sua permanência no confinamento de Big Brother Brasil, após Gabriel Tavares ser o segundo eliminado no Paredão, a equipe da sister relatou nas redes sociais que ela recebeu alguns ataques racistas enquanto a votação do público ainda acontecia.

Em um comunicado publicado nos perfis oficiais do Twitter e Instagram da ativista, na madrugada desta quarta-feira, 1, a equipe denunciou os ataques. “Estamos vindo a público expressar nosso repúdio aos comentários racistas durante o paredão feitos contra a nossa participante”, falaram os administradores das contas.

“Repudiamos qualquer discriminação baseada na etnia, religião ou qualquer outra característica física e cultural”, destacou a equipe da modelo, pregando que diversidade é um dos valores que Domitila carrega, principalmente durante sua participação no reality show da Globo.

“Ficamos magoados e envergonhados diante de tamanho ódio. Nós nos posicionamos firmemente contra o racismo, e juntos devemos lutar para erradicá-lo. Não toleraremos nenhuma forma de ódio”, concluíram, sem dar detalhes de quais foram os tais ataques recebidos pela modelo.

Ontem, após conhecimento do ocorrido no Instagram da Domitila, foi publicado um comunicado por lá. Entretanto, hoje o assunto persiste e decidimos trazer para cá também, para que todos tenham conhecimento de que a equipe e/ou familiares e amigos não tem nenhum envolvimento #BBB23pic.twitter.com/KybSlyU7Fy — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) February 1, 2023

Larissa Santos revela estar chateada com 'perseguição' de brothers com ela

Nesta quarta-feira, 1, Larissa Santos disse estar bem chateada com a perseguição que vem recebendo de alguns colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23, que vivem corrigindo seu português. A personal trainer cometeu alguns erros de pronúncia no que se trata de variação linguística e nos últimos dias, brothers como o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. e o youtuber Fred, affair da sister, corrigiram seu português. "Eu falo muitas palavras errado, mas é meu jeito. E você consegue me entender. É uma coisa que ninguém nunca se incomodou, mas aqui, comecei a me sentir burra, insegura, e p*rra, ficava me magoando", revelou a sister.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!