BBB23: Eliezer comenta sobre Casa de Vidro e brinca: ‘Entregou mais que minha edição inteira’

Ex-BBB e pai da filha de Viih Tube, Eliezer usa suas redes sociais para comparar Casa de Vidro com sua edição

O ex-participante do Big Brother BrasilEliezer (32) já deixou claro que está de olho na nova edição do reality de confinamento da Rede Globo! Através de suas redes sociais, ele aproveitou para refletir um pouco sobre a Casa de Vidro, comparando com sua própria edição.

Em seu perfil oficial no Twitter, o futuro papai da filha que vai ter com a youtuber e ex-sister Viih Tube (22) refletiu sobre a dinâmica. “Chato isso, mas a Casa de Vidro já entregou mais que minha edição inteira”, comentou. Uma internauta ainda confrontou o ex-BBB: “Me poupe né Eli, entregou mais que você eu concordo”.

O influenciador não deixou de responder: “Mas isso não é difícil não hahaha desde a minha primeira entrevista eu avisei “não faço escândalo, não brigo. Só bebo, curto, beijo e vejo no que vai dar”, e mesmo assim me colocaram lá dentro ué”, disse, debochando.

Chatooo isso mas a casa de vidro já entregou mais que minha edição inteira #cry — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) January 11, 2023

A nova edição do Big Brother Brasil começa na próxima segunda-feira, 16, e por enquanto, os únicos possíveis participantes são os que aguardam a decisão do público dentro da Casa de Vidro, Gabriel, Paula, Manoel e Giovanna.

Eliezer posta com Viih Tube e reflete sobre nova fase: "O primeiro capítulo de uma história totalmente nova"

Eliezer compartilhou registros do réveillon ao lado de Viih Tube. Pelo Instagram, ele avaliou 2022. "Toda virada de ano pra mim é ponto final, na minha cabeça sempre foi “a última página de um livro para começar uma história completamente nova com o mesmo protagonista (no caso eu)” e esse ano a sensação foi totalmente diferente. 2022 foi como uma p*rrada no meu peito e como já diziam “somente as p*rradas da vida são capazes de ensinar a quem sabe tudo” esse ano aprendi a amar meus piores dias porque eles que me trouxeram os maiores aprendizados", começou.