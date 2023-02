BBB23: É guerra! Quarto Deserto rompe aliança, troca indiretas e climão se instala pela casa

Quarto Deserto rompe aliança após a saída de Tina; entenda a confusão no BBB23

É guerra no BBB23! Nesta quarta-feira (8), a eliminação de Tina acelerou um comportamento que já estava próximo de acontecer: acabou a aliança entre os brothers do Quarto Deserto.

Durante a manhã, eles trocaram alfinetadas por meio do Queridômetro e distribuíram recados bem diretos uns aos outros. Não restou ninguém sem levar uma leve indireta por meio da plataforma que mede o sentimento dos brothers na casa. Teve gente que levou planta, gente que levou biscoito, alvo e até coração partido.

Cara de Sapato fez um longo discurso durante a madrugada defendendo a separação. "Acho que ficou claro na mensagem do Tadeu que [a eliminação] não foi sobre a Tina ser a vilã e eles não serem. Acho que ficou muito mais claro sobre a questão de posicionamento", disse ele que sugeriu o fim da divisão.

"E ele falou muito dessa questão do grupo, sobre essa questão do general ir atrás e os soldados estão indo na frente. E o quanto isso está sendo prejudicial para a própria pessoa, o quanto está sendo contraditório aquilo ali."

Veja abaixo:

Bruno deu mala 💼 para Guimê e biscoito 🍪 para Fred

Fred deu alvo 🎯 para Paula

Paula deu alvo 🎯 para Fred e Larissa

Larissa deu biscoito 🍪 para Paula

Cara de Sapato deu coração partido 💔 para Larissa e Guimê

Ricardo deu planta 🌱 para Aline e Amanda

Domitila diz que não liga mais pro Queridometro pois conversa com todo mundo e é a pessoa que ganha menos corações.



Domitila: "Calada vence, né?" #BBB23pic.twitter.com/abH5RRVygl — Offstage (@portaloffstage) February 8, 2023

MAIS UM

Acabou? Fred (33) usou o raio-x da manhã desta quarta-feira, 8, para dizer que não faz mais parte do grupo do Quarto Deserto. Abalado após o paredão de ontem, que eliminou Tina (29), o jornalista ainda explicou como pretende conduzir seu jogo sozinho e desabafou sobre a atitude de alguns brothers do BBB 23 que levaram ao racha.