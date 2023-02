BBB23: É bomba! Larissa procura Fred e conta segredos sobre Key Alves: "Ela falou"

Larissa procura Fred durante o banho e conta tudo para o brother que fica perplexo

Em um momento bem controverso, Larissa revolveu procurar Fred Nicácio e expor Key Alves. Depois do Jogo da Discórdia que rolou na última noite, a sister decidiu contar para o médico tudo o que a jogadora de vôlei espalhou para a casa sobre o "aliado".

Nesta terça-feira, 28, ela aproveitou que o médico tomava banho para contar tudo. "Eles estavam em dúvida sobre sua personalidade e quem você era, isso é real. Tu entende que chegou no nosso grupo, isso? Por isso que a gente começou a questionar", disse ela.

Larissa disse que a jogadora inclusive disse que ele é quem seria eliminado no paredão com Gustavo. As revelações deixaram o brother perplexo.

"Ela falou pra mim que achava que você saía naquele paredão com o Cowboy. Porque ela achava que você tinha tido atitudes erradas, e o Cowboy não teve atitude errada", afirmou.

FOFOCA CONTADA NA ÍNTEGRA: Larissa aproveitou o banho de Fred Nicácio pra fazer o exposed completo de Key e Gustavo, sobre terem ouvido eles falando mal do doutor em vários momentos, etc. #BBB23pic.twitter.com/fxHudRm9Cw — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 28, 2023

BBB 23: Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar após ouvir conversa dos brothers

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23. O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothers falando de Domitila.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora".

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o Quarto Deserto.

Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre a sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro.