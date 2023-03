BBB23: Domitila planeja vingança contra Bruna após indicação ao Paredão

Ativista Domitila Barros já pensa em como irá destruir Bruna Griphao se voltar do paredão do BBB 23

Nesta segunda-feira, 20, a Miss Alemanha Domitila Barros passou a manhã inteira pensando em como vai se vingar da atriz Bruna Griphao. O que aconteceu foi que a famosa indicou a ativista ao Paredão do Big Brother Brasil 23, sem direito ao Bate-e-Volta.

Enquanto conversava com o biomédico Ricardo Alface, a ativista ficou debochando da fala de Bruna no último domingo, 19. Antes de indicar Domitila para o Paredão, a atriz justificou sua indicação revelando que não está perseguindo ela, mas apenas seguindo seus sentimentos.

Assim, Domitila começou a planejar sua vingança. A sister deixou claro que não Bruna não é sua opção de voto, mas de todo o Quarto Fundo do Mar. Então, a ativista explicou que tentará convencer a todos seus aliados a votarem na atriz.

“Ai, eu vou 'votar nela porque sei que sou opção de voto dela...' Meu amor, surpresa! Metade do meu quarto vota em você”, revelou a Ricardo. “Surpresa!”, brincou o biomédico, ao responder a mais nova aliada, pois mudou de quarto após discussão com os integrantes do Grupo Deserto.

“Caia do pônei, caia”, apontou Domitila. “Hoje o filósofo contemporâneo que eu vou citar é o Mano Brown, do Racionais MCs: ‘Porque até no lixão nasce flor’. Nove semanas, sete paredões, é difícil acreditar que não é perseguição se desde a primeira semana eu tenho sido vetada ou votada”, disse a ativista, enquanto defendia sua permanência na casa mais vigiada do país.

Na manhã desta segunda-feira, Cezar Black abriu seu coração no Raio-X e revelou que está com saudades de uma sister que já foi eliminada. "Ontem eu quase tive um troço quando vi a Key na 'La Casa de Los Famosos'. Fiquei ansioso achando que ela ia voltar. Até arrumei a cama da bichinha", revelou o enfermeiro

