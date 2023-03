BBB23: Domitila sonha com ex-sisters: 'Vai acontecer alguma coisa'

Sem saber sobre a repescagem do Big Brother Brasil, Domitila Barros sugere que algo novo acontecendo com ex-participantes da edição

Na cozinha da casa do BBB 23, Domitila revela aos brothers um sonho envolvendo duas sisters que já foram eliminadas:

"No sonho, eu tava apresentando alguma coisa, e a Key e a Larissa faziam parte. Aí a Key ficou, e a Larissa saiu correndo e caiu. Saí correndo para atrás da Larissa e chegou esse homem de branco com um baú com véu dentro, véu azul. Aí fui no baú e ele falou 'não é o baú, é o outro presente'. Quando fui para o outro presente, era uma sacola bem esfarrapada de milho branco", conta a ativista.

Domitila comenta que, após o sonho, considerou que algo poderia acontecer: "Eu fui para o Paredão com a Key, eu fui para o Paredão com a Larissa, então agora vai acontecer alguma coisa", diz.

Fred chega a comentar: "Se o Tadeu vier vestido de branco...", se referindo à imagem do homem visto por Domitila no sonho. Aline Wirley também fala: "Provavelmente é uma coisa muito boa".

Repescagem! Tadeu Schmidt anuncia que ex-participantes vão voltar para o reality

Na noite de domingo, 19, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma novidade no BBB 23: vai ter repescagem! O comunicador revelou que a produção confinou novamente os ex-BBBs desta temporada para que eles disputem uma votação do público para ter a chance de voltar para a competição.

Dois ex-BBBs vão ter a chance de retornar para o reality show e entrar novamente na disputa pelo título de campeão da temporada. A votação será aberta na terça-feira, 21, e a decisão será revelada na quinta-feira, 23.

A Globo criou uma Casa do Reencontro, onde confinou os participantes que foram eliminados nos paredões, sendo Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Eles e o participante eliminado nesta semana vão disputar o voto do público. Os ex-BBBs já estão confinados e não sabem o que vai acontecer com eles.