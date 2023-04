BBB23: Domitila se desespera após eliminação de Fred: “Muitas perdas”

Abalada com eliminação de Fred Nicácio, Domitila lamenta perda e faz desabafo sincero sobre a reta final do BBB23

A sister Domitila (38) está sofrendo com a saída de Fred Nicácio (35) do BBB 23. Durante o Raio-X desta quarta-feira, 12, a ativista surgiu completamente abalada e fez um desabafo pesado sobre as perdas que já sofreu na casa mais vigiada do Brasil, impactada com a eliminação do médico, um de seus aliados do Quarto Fundo do Mar.

"Como dá para ver, hoje estou meio atropelada. Ontem foi uma noite muito intensa. Eu sempre tenho muita coisa para falar, mas hoje não. Ontem eu fiquei meio sem palavras com esse sentimento de muitas perdas. Perda de prova, perda de amigo, perda de aliado”, a modelo iniciou seu desabafo relembrando sua trajetória no reality.

Em seguida, a ativista tenta encontrar forças: "Mas eu sei que só faltam 13 dias agora para acabar o jogo, e eu percebi que a semana mais bonita, mais feliz que eu tive foi a última. E, fora a semana passada, o único sentimento que eu tive de vitória, de momento feliz, foram nos momentos que vocês me proporcionaram com as voltas dos Paredões", disse.

Para finalizar o desabafo, Domitila disse que a tristeza vai passar e que ela continuará na disputa: "Então hoje eu estou assim, nessa 'vibe', mas tirando força de onde tiver para continuar essa luta, porque eu quero muito ficar até o fim. Amo muito vocês", a ativista, que está a salvo do paredão da semana concluiu. Enquanto isso, sua equipe declarou torcida para a eliminação de Aline Wirley (41).

Domitila se desculpa com Cezar Black:

Na reta final do BBB23, Domitila não é a única abalada com sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil. A ativista teve uma conversa sincera sobre sua briga com Cezar Black (35) e chegou até a se desculpar com o enfermeiro, que não conteve suas lágrimas e caiu no choro durante a conversa sincera.