BBB23: Domitila revela sonho estranho com Cara de Sapato

Em conversa com aliado, Domitila Barros conta sonho inusitado que teve com Cara de Sapato após expulsão do BBB 23

Nesta sexta-feira, 17, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros relatou para seus aliados do Big Brother Brasil 23 que teve um sonho para lá de inusitado envolvendo o lutador de MMA e recém expulso Antônio Cara de Sapato. Bastante agitada depois da eliminação polêmica do atleta, a sister disse que ficou abalada com o pesadelo.

“Sonhei com o Sapato. Ele disse: 'E aí, Domi, é isso aí, né?'. Ele estava com a roupa de ontem. Ele falava: 'Fica assim, não. Não fica aí, não. Vai lá', e acordei com o (aviso de) 'Eventos em instantes'. Então tô curiosa. Quero saber para onde tô indo agora”, disse a ativista, enquanto conversava com o ator Gabriel Santana e a psicóloga Sarah Aline.

“Fiquei arrepiada", disse a psicóloga, impressionada com o sonho da aliada. "Sempre falei que você é uma bruxinha, desde as primeiras semanas eu falo isso", disse Gabriel. "O sentimento foi o de despedida que não teve ontem. E ele não disse: 'Tá tudo bem', ele disse: 'É isso aí'", completou a Miss Alemanha.

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!