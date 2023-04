BBB23: Domitila revela quem é seu principal alvo dentro da casa

Conversando com Fred, ativista Domitila Barros revela qual seu alvo no BBB 23

Neste domingo, 9, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros aproveitou uma conversa com o médico Fred Nicácio e a psicóloga Sarah Aline para revelar quem é o seu principal alvo atualmente dentro da casa do Big Brother Brasil 23. A modelo disse que está pensando em estratégia, visto que ela também está na mira do brother e não vai ficar sem fazer nada sobre o desafeto na casa mais vigiada do país.

A Miss Alemanha confessou que irá começar a mirar no enfermeiro Cezar Black de agora em diante, da mesma forma como já mira nas integrantes do Quarto Deserto, onde o brother está dormindo agora, após brigar com a própria ativista.

“Eu dei alvo para ele hoje. Porque, se ele, a partir de ontem, é fato que votaria em mim, agora ele vai ser meu alvo. Como todas as pessoas que dormem no Quarto Deserto. Eu não vou ficar sendo alvo e motivo de voto e ficar achando bonito, rindo. Então agora é isso. O Cezar vota em mim e está tudo certo, tanto que…”, disse Domitila, sendo cortada por Fred.

“Você não é prioridade de voto dele. E isso foi provado com a atitude dele ontem, quando ele, podendo te colocar no Monstro do Paredão, ele não te coloca. Inclusive, a grande polêmica com o quarto de lá, que ele assumiu o B.O., foi por causa disso. Isso demonstrou com atitudes que você não é a prioridade dele”, comentou o médico.

Domitila ainda não aceitou e afirmou que só não foi indicada para o Paredão, porque o enfermeiro acredita que ele mesmo irá. “Mas vamos trabalhar com fatos. E os fatos são: eu sou opção de voto dele, e, neste Paredão, eu me safei por um triz porque ele prefere ir com Aline e Amanda por ter estilo de jogo parecido com o dele. Não tem nada a ver com a empatia que ele tem por mim, com carinho. E está certíssimo”, finalizou a sister.

Domitila: “Na mesma época que o Black dizia ‘não solto sua mão, é eu e você’ ele falou que não votava na Bruna e eu disse ‘tá tudo bem, continuamos amigos’ porque eu precisava votar nela pra me defender. Mas na primeira vez que eu falo ‘não vou dar anjo’, eu sou falsa e viro alvo… pic.twitter.com/5CLklZmBBj — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 9, 2023

Saiba como será a formação do paredão no BBB 23

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.