BBB23: Domitila leva puxão de orelha de Big Boss e fica surpresa

Em conversa com Gabriel Santana, Domitila leva bronca do Big Boss por motivo inusitado

Nesta segunda-feira, 13, a Miss Alemanha Domitila Barros acabou vivendo um momento para lá de inusitado! Enquanto conversava com o ator Gabriel Santana, na área externa da casa mais vigiada do país, ela estava falando sobre sua trajetória quando de repente tomou uma bronca do Big Boss do BigBrother Brasil 23.

“Domitila, o lugar da pulseira VIP é no pulso”, obrigou a voz da produção. O que aconteceu foi, a Miss estava usando a pulseira como prendedor de cabelo quando teve sua atenção chamada. Muito sem graça, ela tirou o adereço do cabelo e colocou em seu pulso.

Vale ressaltar que não foi a primeira vez que o Big Boss se manifesta sobre algum adereço colocado em algum lugar que não deveria. Antes, a produção brigou com os brothers por usar o cigarro na orelha, falando até que “orelha não fuma”.

Dos mesmos criadores de "orelha não fuma" veio aí o "lugar da pulseira VIP é no pulso"



Só por que a @domitila_barros tava usando a pulseira no cabelo, boss? 🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB23pic.twitter.com/2OMAnWDuOR — Splash UOL (@Splash_UOL) February 13, 2023

Cristian recebe zero corações no Queridômetro

A madrugada foi agitada para os participantes da casa mais vigiada do Brasil, principalmente para o Cristian, o brother foi desmascarado pelos seus colegas de jogo e desencadeou uma série de tretas ao longo da noite.

Tudo começou quando Sarah Aline expôs Cristian para Ricardo e contou que ele tinha se aproximado dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações. "Ele passou informação pra gente e até falou, em uma brincadeira: 'É claro que eu ficaria com a Bruna, e a Paulinha, né, na carência?", disse ela.

A atitude não foi bem vista pelos participantes que deixaram o brother sem nenhum coração no Queridômetro desta segunda-feira. O empresário recebeu 5 "vômitos", 4 "cobras", 4 "coração partido", 3 "mentiroso", 1 "alvo", 1 "mala". Já Cristian distribuiu emoji de coração partido para todo mundo na casa.