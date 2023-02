BBB23: Domitila leva outro puxão de orelha de Big Boss: ‘Está na Xepa’

Domitila Barros leva susto ao tomar bronca da produção de Big Brother Brasil 23 por erro cometido

Nesta sexta-feira, 17, a Miss Alemanha Domitila Barros tomou mais uma bronca da produção de Big Brother Brasil 23! Enquanto conversava com brothers na cozinha do VIP, ela levou um susto ao levar um puxão de orelha do Big Boss.

O que aconteceu foi que a sister não poderia estar usando aquelas dependências da casa, visto que ela faz parte da Xepa do reality show. “Atenção! Domitila, você está na Xepa por consequência da Prova do Líder”, relembrou a voz misteriosa da produção.

Isso pois a Miss foi a oitava eliminada da prova que começou na última quinta-feira, 16, e acabou nesta sexta-feira, 17, e precisou pegar um dos misteriosos pergaminhos de consequências que recaiam sobre os nove primreis participantes que saíssem da prova. Ela pegou o penúltimo, que levava ela automaticamento para a Xepa.

Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality show da Globo e deixa brothers confinados em choque

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!