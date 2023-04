BBB23: Domitila já tem alvo para indicação ao Paredão: ‘Intacta’

Ativista Domitila Barros coloca mira em sister para sua primeira indicação como líder do BBB23

Nesta sexta-feira, 14, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros já mostrou que está aproveitando bem sua primeira liderança no Big Brother Brasil 23. Colocando seus neurônios para fritar, a sister já está pensando em quem vai mandar para o próximo Paredão, como sua primeira indicação dentro do reality show de confinamento.

A Miss, conversando com a psicóloga Sarah Aline, revelou que está cogitando mandar a professora de educação física Larissa Santos, afirmando que quer se arriscar dentro da casa mais vigiada do país. Domitila chegou a cogitar mandar o biomédico Ricardo Alface, mas descartou por sua proximidade com o brother.

“Hoje, se eu fosse votar emocionalmente, seria primeira a Larissa, depois a Aline, depois a Bruna. Estrategicamente, a Larissa e o Facinho estão muito longe do paredão”, começou a ativista. “Ninguém vai votar no Facinho e na Larissa. Agora, para mim, faria mais sentido misturar emoção e estratégia. Nessa lógica, a única pessoa intacta é a Larissa”, continuou Domitila.

Então, a Miss Alemanha concluiu que não vota na atriz Bruna Griphao, mesmo com todo o passado que tenha com a artista. “Eu gosto de todo mundo hoje, tanto é que eu não quero votar na Bruna. Olha o que eu não passei com a Bruna? O pão que o diabo amassou. Eu não quero votar nela. Tenho opção. Não quero. Quando eu vejo as fotos da minha família eu lembro que tem coisas que quero mais do que não votar na Bruna”, finalizou a líder.

Ricardo confessa que cederia vitória para Sarah

A Prova do Anjo do BBB23 aconteceu nesta sexta-feira, 14, e quem ganhou a disputa foi Sarah Aline. Ricardo ficou perto da vitória, mas errou na dinâmica final. Durante uma conversa, o biomédico confessou que estaria disposto a entregar o prêmio para seu affair dentro da casa, caso fosse necessário.

Ricardo brincou que tinha perdido a prova de propósito, para ser imunizado por sua parceira no reality. Sarah não gostou de ouvir isso e foi tirar satisfação com o brother, que precisou explicar o que realmente aconteceu e qual era seu verdadeiro plano.

"Eu pensei, eu ia ceder o colar. Depois que foi competir, fazer o que? Competi então! Foi a mesma coisa de ontem. Fiquei feliz que a Domi ganhou, aí sentei aqui e pensei: 'Top 6, puts'. Aí ganhamos a prova, fiquei feliz. Se tivesse que doar, ceder pra alguém, fazer escolha, eu falaria: 'Seja você o anjo, vá ver sua família'”, Ricardo confessou.

