BBB23: Domitila escolhe look brilhante para acompanhar final do reality

Ativista Domitila Barros ostenta beleza ao eleger look para grande final do BBB23 nesta terça-feira, 25

Na noite desta terça-feira, 25, acontece a grande final do Big Brother Brasil 23, disputada pela cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao. E para acompanhar a coroação da mais nova milionária criada pelo reality show de confinamento da TV Globo, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros elegeu um look que representa sua essência: com bastante brilho!

“Um pack de fotos do look belíssimo da Domitila Barros para a final”, exaltou o perfil oficial do GShow no Instagram, na legenda da publicação fizeram para exibir toda a beleza da ex-sister. Domitila vem para o evento mais aguardado do ano dos fãs de reality usando um vestido verde, preto e branco todo brilhante.

Os comentários foram inundados de elogios para a escolha da ativista. “Eu olhei e gritei: Belíssima!”, exaltou uma usuária. “A verdadeira campeã do Big Brother Brasil 23! A maior que temos”, exclamou uma outra pessoa. “A protagonista está na casa”, comentou uma terceira internauta.

Veja a publicação do GShow mostrando o look escolhido pela ativista e Miss Alemanha para a grande final do Big Brother Brasil 23:

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.