BBB23: Domitila é acusada de machismo em fala contra Larissa

Domitila Barros está sendo acusada de machismo depois de fala polêmica sobre Larissa no BBB23

A Miss Alemanha Domitila Barros está sendo acusada pelos internautas de machismo por conta de uma fala polêmica nesta sexta-feira, 3! Ao falar sobre o youtuber de futebol e líder da semana 2, do canal Desimpedidos, a sister citou a personal trainer Larissa Santos de forma equivocada no Big Brother Brasil 23.

O que aconteceu foi que Domitila revelou que estava pensando em puxar Larissa no contragolpe caso fosse indicada ao paredão pelo líder, para tentar abalar o emocional do youtuber. Porém, a Miss Alemanha alegou que Fred se sentirá ameaçado pois há muitos homens esperando a personal trainer fora da casa mais vigiada do país.

“Vou falar na cara dele, pra ele sentir que tem uma comunidade amando, esperando ela, e ele que sofra aqui. Jogadores de futebol, comunidade funk, cantores de trap gatinhos do Brasil, querem ver a bonitona lá fora solteira? A chance é essa, vote”, revelou a sister.

Entretanto, o público do reality show de confinamento da Rede Globo não gostou nem um pouco da forma como Domitila abordou o assunto, acusando ela de tratar Larissa como um objeto. “Você foi baixa", disse um usuário do Instagram. “Larissa não é um pedaço de carne em exposição para o primeiro que chegar ir lá e pegar”, comentou outra.

A equipe que cuida das redes sociais da professora de educação física fez questão de se pronunciar sobre o caso. “Domitila volta a enfatizar o fato de Larissa ter que sair primeiro do programa para 'ser solteira' e estar à disposição para funkeiros, jogadores de futebol, pagodeiro, etc. Voltamos a falar que Larissa não tem a menor intenção de sair do programa para 'viver a vida' desta forma. Não se resume uma mulher a romances ou imputa a ela uma posição social de 'mulher de alguém' para saber aproveitar as oportunidades, como dito nesta infeliz fala”, declararam.

Novamente Domitila volta a enfatizar o fato de Larissa ter que sair primeiro do programa para “ser solteira” e estar à disposição para funkeiros, jogadores de futebol, pagodeiro, etc.

Voltamos a falar que Larissa não tem a menor intenção de sair do programa para “viver a vida”+ pic.twitter.com/Yi4I4tQDtM — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) March 3, 2023

