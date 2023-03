BBB23: Domitila desabafa sobre convivência com brothers

'Não me sinto à vontade' contou Domitila para Cara de Sapato em conversa na cozinha do BBB23

Cara de Sapato e Domitila estavam na cozinha do BBB 23 conversando sobre a relação entre os dois. O lutador diz que a ativista chegou a ser arrogante em uma ocasião recente, e ela pede desculpas.

"Eu te peço desculpas se a forma que eu te tratei no momento foi uma forma ignorante ou arrogante, mas eu tenho certeza que se você se colocar na minha posição você vai entender que é difícil", diz a Miss.

Domitila revela ao lutador sentimentos que vem tendo dentro do confinamento, em relação a outros brothers: "Eu só venho comer sozinha. Eu não me sinto à vontade com os olhares, com as piadinhas, com as ironias. E eu já estou num nível de estresse tão grande que eu tenho que me preservar disso".

Amanda enxerga agressividade em aliada

Após o Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 13, Amanda começou a refletir sobre o comportamento dos brothers, inclusive de sua aliada do Quarto Deserto, a atriz Bruna Griphao. Em conversa com Cara de Sapato, a médica comentou que vê certa agressividade no comportamento da loira e até a comparou com Ricardo Alface.

"Depois do Jogo da Discórdia eu fiquei pensando... Eu daria [a placa] pra outra pessoa. Nem sei se eu daria isso, acho que tenho que me preocupar mais com o meu jogo do que com o dos outros", comentou que não concordou com algumas escolhas do grupo.

Em seguida, Amanda falou sobre não se entender muito bem com Bruna Griphao e já ter tentado conversar com a atriz. "Sabe aquele negócio do tipo, cada um sabe o que sente da pessoa aqui no jogo? Eu entendo o lado dela, mas eu tenho o meu lado de ver tudo o que rolou ali", explicou a médica.

Ela então continuou opinando sobre o ocorrido da noite: "Qual que foi a justificativa das pessoas ali? 'Ah, porque não era mais grupo'. Só que na hora do Jogo da Discórdia todo mundo fala de grupo... Parece que quando convêm é grupo".