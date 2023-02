BBB23: Domitila defende brother emparedado: "Está sendo massacrado"

Domitila defende brother emparedado e aponta falta de coerência em escolha de alvo para o Paredão

Nesta sexta-feira (24), Domitila teve uma conversa bem séria com Cara de Sapato sobre Fred Nicácio. Acontece que o lutador está insistindo em apontar para Fred Nicacio como a única pessoa falsa dentro do reality, o que está chateando bastante a miss.

Domitila afirma que a perseguição com o médico não é justa: "Desde o começo, ele está sendo massacrado, como se só ele manipulasse todo mundo para fazer as coisas, como se ele fosse o demônio.”

"Mas eu tô falando que a única pessoa que eu tenho alguma coisa para falar sobre uma atitude equivocada é ele. Por exemplo, a Sarah [Aline] votou em mim, ela tem todo direito de votar em mim, eu posso achar os argumentos dela fracos ou não", respondeu Sapato.

Discordando do brother, a sister disse que sua posição foi por uma questão de justiça. Além disso, a forma de Nicácio jogar não o faz uma pessoa ruim. "Não, eu não me isentei. Eu dei uma opinião clara e minha opinião clara é: nesse jogo, se uma pessoa tem um poder, e quer usar para fazer o jogo dela, eu não vou dizer que não é justo", falou ela.

ADMs de Cara de Sapato pedem eliminação de Gustavo

Os administradores das redes sociais do Cara de Sapato do BBB 23, surpreenderam ao pedirem a eliminação de Gustavo no Paredão formado na noite desta quinta-feira, 23, que ele disputa contra Domitila e Fred Nicácio. É que dentro do reality, o atleta considera o 'cowboy' seu amigo, mas a equipe dele não concorda com isso.

"Vocês querem saber mesmo contra quem vamos nesse paredão? Vamos ajudar o Sapato a enxergar melhor as amizades dele? Por razões óbvias, somos #ForaGustavo", escreveram os ADMs de Gustavo no Twitter.

Em um dos mutirões puxados pelos administradores dos perfis de de Cara de Sapato, eles ainda ironizam a relação que Gustavo tem com o lutador. "Mutirão amigo do peito", nomearam.