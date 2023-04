BBB23: Domitila corre para comer no mesmo garfo que Cauã Reymond

Ator visitou a casa do BBB 23 e deixou a ativista Domitila Barros completamente apaixonada

Na tarde desta segunda-feira, 17, o ator Cauã Reymond (42) fez uma visita mais que especial à casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23. Quem mais gostou da surpresa, com certeza, foi a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros, que ficou mais que eufórica após a despedida do famoso.

Cauã comeu uma crepioca no confinamento, feita pelo biomédico Ricardo Alface. E quando o ator foi embora, Domitila quis um pouco dos talheres que foram tocados pelo famoso. “Deixa eu comer no garfo que ele comeu!”, disse a sister.

“Está bom?”, perguntou Ricardo. “O garfo que Cauã comeu? Meu filho, está maravilhoso... vou colocar no meu currículo”, brincou a Miss Alemanha. Depois, enquanto estavam na área externa da casa, eles falaram mais sobre a visita surpresa do famoso galã global.

“Eu fiz comida pro Cauã Reymond, e com o maior carinho”, comentou Alface, sobre a crepioca. Cauã foi para a casa depois de uma ação para divulgar sua nova novela das nove, Terra e Paixão, que irá substituir Travessia.

Domitila comendo no mesmo garfo que o Cauã kkkkkk #BBB23pic.twitter.com/SjCdh1xXNM — Dantas (@Dantinhas) April 17, 2023

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

