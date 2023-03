BBB23: Domitila Barros teme participação no Jogo da Discórdia

Ativista e Miss Alemanha Domitila Barros revela medo de participar do Jogo da Discórdia no BBB 23

Nesta segunda-feira, 27, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros revelou que está tensa sobre a dinâmica do Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Isso se dá pois ela continua sendo um alvo dos outros participantes do reality, que se vê em um momento de muita tensão após a formação do paredão do último domingo, 26.

Enquanto conversava com o médico Fred Nicácio, a ativista comentou que está sentindo pânico em relação aos resultados do jogo de ataques e defesas realizado dentro do confinamento. “A sensação é de pânico”, revelou a sister. Domitila já sofreu bastante na dinâmica, sendo alvo de ataques, óleo, tinta, torta na cara e mais.

Fred tentou acalmar a amiga, dizendo que a cena de alguém levar baldada de tinta deve ser algo divertido para os telespectadores. “Eu não podia rir naquele momento, mas estava muito engraçado”, revelou o médico, em uma crise de risos ao relembrar o momento em específico.

Cara de Sapato faz texto emocionante para Amanda

No aniversário da sister, o lutador, que já estava fora da casa mais vigiada do Brasil, aproveitou a oportunidade para fazer uma declaração para a médica em seu dia especial:

“Amandinha, Acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível que você é. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial. Alegrava o meu dia, e ainda era o meu Porto Seguro nos momentos de angústia. Por favor, se mantenha firme, pois assim fico firme aqui fora também. Se você usar para si a força que me deu, ganha mais outros 23 BBB seguidos."

"Nada do que eu diga, consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir. A sua mão me deu forças e sem isso eu não teria chegado tão longe. Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus.” escreveu.

