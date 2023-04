BBB23: Domitila aponta injustiça no método de votação do reality

Ativista Domitila Barros questiona votação do BBB 23 e aponta injustiça nos resultados

Nesta quarta-feira, 12, a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros começou a questionar a votação do Big Brother Brasil 23. Dizendo que os métodos do público para a eliminação ficaram muito complexos, a sister sugere que os resultados dos Paredões podem não representar realmente como estão as torcidas dos espectadores do programa.

“O público da Bruna e da Sarah são opostos. A minha pergunta é: o público da Sarah, eles têm tempo e acessibilidade pra ficar votando? Eu não saí, não peguei briefing. Mas, pra votar, você tem que gostar muito do programa, tem que tempo livre de dia e de madrugada, e tem que ter acesso a internet, a aparelho, a tudo”, disse a Miss Alemanha, usando como exemplo as torcidas da psicóloga Sarah Aline e da atriz Bruna Griphao.

“Se eu trabalho 12 horas por dia, assisto Big Brother pra dormir, durmo e no dia seguinte já vou trabalhar de novo, eu vou entre um plantão e outro, virar noite organizando mutirão e fazendo mutirão? Não tô dizendo que o público da Sarah é esse, mas até quando eu tô no Paredão isso me conforta. Não significa que porque teve mais votos é o público maior, porque ainda tem acessibilidade e tempo”, completou a ativista.

Domitila conversou com Cezar Black e Sarah Aline sobre o "público votante" do #BBB23pic.twitter.com/PFaebrrTVW — Splash UOL (@Splash_UOL) April 12, 2023

Paulo Vieira defende roteirista após ofensas por parte dos fãs de Amanda

O comediante Paulo Vieira defendeu a roteirista Nathalia Cruz após ela ser atacada por fãs de Amanda. Isso porque os internautas não gostaram das piadas com a sister no 'Big Terapia' e ofenderam a roteirista do quadro.

Para os fãs de Amanda, as piadas são de mal gosto e o humorista teria algo contra a loira. "Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista Nathalia Cruz da maneira mais baixa possível. Misoginia, racismo… Vale tudo pra defender um participante de realityshoe? Perderam a mão, são uns lixos", atacou o global. "Nath é uma mulher trabalhadora, talentosa, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo", disse. "Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe 'vamos marcar fulano pra ver se ela perde o emprego', não existe. Pra derrubar ela, tem que me derrubar primeiro… tentem. Prestem mais atenção em com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho", concluiu.