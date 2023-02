BBB23: Depois de trair Larissa, Bruna detona sister depois apunhalar ex-dupla

Atriz Bruna Griphao não poupa palavras ao falar de Larissa depois de trair ex-dupla tentando se defender

A atriz Bruna Griphao decidiu detonar sua maior aliada dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23, a professora de educação física Larissa Santos, depois de uma grande briga que teve com a sister na madrugada deste domingo, 5, antes dos participantes formarem o terceiro paredão da edição.

Tudo começou quando a personal trainer flagrou Bruna combinando com a biomédica Paula Freitas de contar para Cristian, rival do grupo delas, a estratégia do quarto Deserto, para que ele pudesse escapar da berlinda. Quando descobriu, Larissa foi tirar satisfação e se instaurou um clima muito tenso entre o grupo.

Já nesta segunda-feira, 6, a atriz estava conversando com Antônio Cara de Sapato Jr. e Gustavo, o Cowboy, sobre o que aconteceu. Bem irritada, ela colocou a culpa do afastamento entre as duas no romance de Larissa com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

“Eu fico sobrando, porque agora [Larissa] tá apaixonadassa. E ela tá certa, tem que ficar com ele mesmo. Mas daí eu fico tipo... Daí eu vou me aproximando da Paulinha, entende. Que nem o Cristian, eu comecei a gostar muito dele”, disse a atriz, detonando a amiga. “Mano, eu não gosto dessa p*rra de grupo, não aguento mais”, completou o lutador de MMA, tomando partido na briga.

Larissa abre jogo e detona Paula para Fred: "uma forçação"

Cristian não é o único desafeto de Larissa na casa mais vigiada do Brasil. Após a formação do paredão, na noite de domingo, 05, a sister desabafou com Fred (33) sobre algumas atitudes de Paula (28)."Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação, sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister e Fred também concordou.