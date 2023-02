BBB23: Depois de revelar quedinha, Cezar Black detona sister: ‘Vivendo aqui de férias’

Enfermeiro Cezar Black não poupa palavras para descer a lenha em sister por qual revelou paixão dias atrás

O enfermeiro Cezar Black, que voltou do Paredão no qual Tina saiu, não poupou palavras para detonar a atriz Bruna Griphao nesta quarta-feira, 8. O que intrigou os internautas foi o fato de que dias atrás, ele revelou que tinha uma queda pela famosa.

Black acusou a atriz de não estar jogando dentro da casa mais vigiada do país. “A Bruna não agrega p*rra nenhuma, a Bruna está vivendo aqui de férias”, começou o enfermeiro, enquanto conversava com aliados do Quarto Fundo do Mar.

“Ela fala com todo mundo, conversa com todo mundo, brinca com todo mundo e quer ficar só na 'zoeira' pelo que eu percebo”, completou Black. Na última segunda-feira, 6, o enfermeiro confessou que ela é a única por qual sente atração.

Fred Nicácio e Key Alves detonam Larissa, entenda!

Após a eliminação de Tina no último paredão, os brother se reuniram durante a madrugada de terça-feira, 8, para falar sobre o jogo, mas a conversa de Key Alves, Fred Nicácio e do fazendeiro Gustavo deixou a web perplexa.

Na ocasião, Gustavo e Key acusaram a sister Larissa de dar em cima do cowboy, inclusive, alegaram que a educadora física observava o fazendeiro enquanto ele tomava banho. Fred concordou e fez uma paródia da música Pura Emoção, de Chitãozinho e Xororó, chamando Larissa de “piranha”, mais tarde, Key Alves comentou que "estava sentindo cheiro de cachorra", se referindo a Larissa, e os xingamentos causaram comoção na web, que pediu mais respeito pela sister.

