BBB23: Depois de Jogo da Discórdia, Larissa Santos detona rival

Depois de noite intensa do Jogo da Discórdia, professora de educação física Larissa Santos detona sister

A professora de educação física Larissa Santos aproveitou uma conversa com sua principal aliada, a atriz Bruna Griphao, no Quarto do Líder, para detonar a jogadora de vôlei Key Alves. A personal trainer criticou algumas atitudes da atleta, enquanto estava com a amiga depois do Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 23.

Larissa detonou Key pela reação que ela teve ao ver que o rapper MC Guimê colocou o fazendeiro Gustavo Cowboy no Paredão, no último domingo, 26. A personal criticou a forma desproporcional como ela agiu após a ocasião. “Se ele tivesse feito algo anormal, mas ele só botou o Cowboy no Paredão”, disse. “Eu queria ver se ele tivesse mandado ela tomar no c*. Como ela ia reagir?”, completou Bruna.

“O Guimê é muito educado. Eu falo isso pra ele sempre. Ele é muito educado. Fora do normal", respondeu a professora de educação física. Bruna concordou e concluiu: "Ele nunca levantaria a voz para uma mulher em hipótese alguma”, continuou a atriz. “Ele é super educado. A gente vê pelas coisas. Ele senta, diz saúde, obrigado o tempo inteiro. Toda vida ele agradecendo. Ele é muito educado”, disse a personal.

“Tava só com o votinho do Guimê e conseguiu mais [votos]. Achou que ia sentar na janelinha e dando show defendendo o Alface. Pegou, no mínimo, mais três alvos para ela. Ontem na discórdia, ela pegou três alvos pra ela. Eu, tu, a mami e o Guimê”, explicou Larissa, falando que a atleta queria ganhar apoio dos colegas por defender Ricardo na briga contra a Bruna, mas só virou a casa contra ela.

“Eu já vinha notando, mas tava de boa. Ontem quando ela começou a falar contigo, querendo sentar na janelinha e dizer que tu faltou com educação. Eu tava vendo que as pessoas estavam querendo se aproveitar de uma história que não tem nada a ver com elas para se aparecer, como ela. Ela tava querendo se aparecer”, finalizou Larissa.

Larissa: ela achou q tava só com voto do Guime..quiz vir sentar na janelinha..ontem ela conseguiu meu voto..da Mami..ela veio defender só Alface e deixar só vc de errada..



kkkkk ela ta com Key no bico do corvo..#bbb23pic.twitter.com/uuGa1ScEMi — Derek 🚔 (@Derekkmt) February 28, 2023

BBB 23: Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar após ouvir conversa dos brothers

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23. O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothers falando de Domitila.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora".

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o Quarto Deserto.

Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre a sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro.