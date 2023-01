BBB23: De biquíni, Larissa Santos aproveita dia de calor e toma sol na piscina da casa mais vigiada do Brasil

Professora de educação física, Larissa Santos fala sobre autoestima enquanto coloca curvas esculturais para jogo

A professora de educação física Larissa Santos decidiu aproveitar o dia de muito calor no Rio de Janeiro! Durante o confinamento do Big Brother Brasil 23, a personal trainer colocou suas curvas esculturais para jogo com um biquíni fio-dental e tomou sol em um colchão dentro da água.

Deitada para renovar o bronzeado, Larissa estava conversando com o youtuber Fred e Amanda Meirelles sobre autoestima. “Eu sempre falei: ‘Pode estar a Gisele Bündchen do meu lado, mas eu me garanto!’ Se a gente não se amar, quem vai amar a gente? Ninguém!”, revelou a sister, que está vivendo um affair com o ex-marido de Boca Rosa.

“E podem ver, eu também sou assim de elogiar o tempo inteiro. Eu elogio as pessoas o tempo inteiro. Tanto homem quanto mulher”, continuou. “Eu gosto de elogiar também, porque eu acho que a gente já está tão acostumado a fazer críticas para todo mundo, que às vezes você recebe um elogio, e não sabe como reagir”, completou Amanda. “A gente não está acostumado a receber elogios”, reforçou a médica.

“Eu elogio muito minhas amigas. A gente sempre tenta aumentar a autoestima das pessoas. E eu tenho de sobra né”, disse a professora de educação física, aos risos. “A sua autoestima transborda”, completou a conversa a médica.

A ADM aqui compra também kkkkkk

Lari é aquele tipo de pessoa que te puxa pra cima e te faz enxergar o quão f0da você é! #TeamLariSantos#BBB23

Vídeo: Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/rDtvsKv2XM — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) January 29, 2023

Antonio Cara de Sapato Jr fala de sua aparência

Recentemente, Antonio Cara de Sapato Jr comentou sobre a estética dos lutadores de MMA. Ele contou que seus dentes não são alinhados por causa dos socos que leva no esporte. “Acha que tenho esse dente feios e torto por quê?”, disse, falando também sobre as orelhas inchadas dos lutadores.

“Sempre tentei evitar, mas estourou um pouquinho [por causa] de soco, não foi nem no jiu-jitsu. Vai piorando com o tempo porque estoura de novo, e orelha tem vários vasos. Quando se quebra a cartilagem, dá inflamação. No meio da luta, não se para para ver. Aquilo é sangue coagulado, que fica duro”, explicou Cara de Sapato.

