BBB23: De biquíni fio-dental, Larissa troca carícias com Fred dentro da piscina

Professora de educação física Larissa Santos troca carinho com youtuber Fred, com quem vive romance dentro de Big Brother Brasil 23

O romance de Larissa Santos e Fred está cada vez mais intenso! Na tarde desta terça-feira, 31, o casal formado pela professora de educação física e o youtuber protagonizou um momento ousado dentro da piscina da casa mais vigiada do Brasil no Big Brother Brasil 23.

Juntos debaixo da água, os pombinhos estavam trocando carinhos. Em um momento um pouco mais inusitado, o youtuber, do canal Desimpedidos, pegou a affair no colo, segurando ela em seus braços, trocando mais carícias. Porém, para a tristeza dos shippers do casal, a produção não focou neles, fazendo com que ficassem em segundo plano.

Ainda assim, os apaixonados pelos românticos celebraram a união dos dois cada vez mais firme. “Ele pegando a namoradinha no colo, que casal”, comentou um internauta. “Já tava esperando por esse vídeo”, brincou outro. “Eles juntinhos. Amo demais”, celebrou um terceiro fã.

Gabriel tira satisfação com Domitila

Após a formação do paredão, no domingo, 29, Gabriel e Domitila discutiram feio por conta do discurso da sister para continuar na casa. Na ocasião, a ativista pernambucana usou o relacionamento abusivo de Gabriel e Bruna Griphao como um motivo para ficar na casa: “Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça”, disse.

Logo em seguida, Gabriel decidiu tirar satisfação com a sister e sobrou até para Bruna Griphao: "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal”, pontuou. Domitila rebateu o brother e os dois tiveram uma conversa tensa.