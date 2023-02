BBB23: Cristian confronta brother depois de ser eliminado da Prova do Líder: ‘Comemorou’

Empresário gaúcho Cristian bate de frente com alguns aliados depois de ser desclassificado da prova do líder do BBB23

Nesta sexta-feira, 17, o clima pesou dentro da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23. Isso porque o empresário gaúcho Cristian decidiu ir confrontar seus aliados, Key Alves e Gustavo Benedeti, depois de perceber uma reação estranha vinda dos dois após sua eliminação na prova do líder.

Durante a madrugada, o brother saiu depois da pagodeira Marvvila eliminá-lo da disputa por causa de sua consequência a desistência. Porém, Cristian percebeu algumas reações um pouco adversas que o incomodaram.

Conversando com a jogadora de vôlei e com o fazendeiro na cozinha do VIP, Cristian falou para Key sobre a reação que ela teve depois que ele foi escolhido para ser eliminado por Marvvila: “Eu vi que até tu comemorou quando ela falou”, acusou o empresário.

“É, ué, jogadores bons para ganhar a prova”, rebateu a atleta, bem direta, mostrando que não se abalou com as acusações. “Eu dei parabéns para ela pela prova”, completou Gustavo, tentando manter a paz entre os supostos aliados.

Entenda a dinâmica da Prova do Líder:

A Prova do Líder desta semana no BBB 23 foi de resistência e contou com algumas surpresas. Os brothers deveriam ficar sentados dentro de um carrinho de supermercado que girava sem parar em uma plataforma. Além de lidar com suas necessidades biológicas, eles também recebiam disparos de fumaça em diferentes temperaturas.

Os nove primeiros eliminados da prova também receberam consequências no game, que eram selecionadas por cards, como ficar sem participar da próxima prova do líder ou até mesmo, ir para o tão temido paredão. Confira aqui as consequências de cada brother.

