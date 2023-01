BBB 23: Larissa revela que já trocou mensagens com Lucas Lucco

A personal trainer Larissa, de 24 anos, revela que já recebeu mensagens de famosos: Já conversei também, mas não fiquei'

Larissa pretende conquistar o Brasil no BBB 23 com seu jeito espontâneo e sorridente. Moradora de Criciúma, em Santa Catarina, a personal trainer de 24 anos nasceu em Sombrio e foi criada em Balneário Gaivota, de apenas 10 mil habitantes, na costa sul catarinense.

A personal mudou para a sua atual cidade, aos 20 anos, se deu em busca de trabalho e visibilidade: “Eu tinha vontade de vir pra cá pra trabalhar. Quando me formei, vim pra cá e logo comecei a trabalhar como professora. Depois de quatro anos, eu trouxe minha mãe e uma das minhas irmãs pra morarcomigo”, ela conta.

Solteira desde fevereiro do ano passado, após um namoro de 6 anos, Larissa costuma receber mensagens de famosos, que eventualmente curtem e até comentam suas fotos. A sister já flertou até com Lucas Lucco (31), pelo direct do Instagram, mas garante que não passou disso.

“Não pago muito pau pra famoso, é realmente só se a pessoa me interessar mesmo. Vários famosos já me chamaram, às vezes nem seguem, só mandam uma mensagem pra saber se tu vai responder. Já conversei também, mas não fiquei”, afirmou.

A personal conta que já passou por muito perrengue na vida, entre as várias atividades que já exerceu, vendeu Bíblias: “Perrengue a gente passou nos meus 13 anos, depois que meus pais se separaram e eu comecei a trabalhar. Já fiz de tudo: papel de presente, vendi Bíblia, fui vendedora... tive que trabalhar pra começar a ajudar em casa. Eu vendia Bíblia numa livraria, só que tem que entender muito. Eu li a Bíblia inteira pra entender mesmo, porque você precisa ter argumentos pra vender."

Aos 18 anos, ela tatuou “mãe” no braço, para conseguir a aprovação da mãe: “A primeira é mais marcante, porque minha família é evangélica e ninguém tinha tatuagem. Eu fiz uma mãe e uma flor, pensando: ‘Se ela brigar, pelo menos eu escrevi mãe’. Mas cheguei lá e ela começou a chorar, ficou emocionada.”, além da tatuagem a personal tem duas cirurgias plásticas.