BBB23: Confusão generalizada toma conta da casa e público fica perplexo: "Passou do limite"

Confusão generalizada toma conta da casa do BBB23 nesta madrugada após a festa; veja vídeos

Uma treta generalizada tomou conta da casa do BBB23 na madrugada deste sábado, 4. Tudo começou já durante a madrugada e causou uma confusão que assustou quem acompanhava tudo pelas redes sociais.

A situação começou quando alguns brothers foram dormir, mas outros invadiram o quarto causando. Eles acenderam luzes e jogaram roupas no chão, visivelmente alterados.

Cara de Sapato se revoltou com a situação e deu uma bronca em MC Guimê, Fred e Bruno. "Papo reto, faz isso não. Tá demais isso aí gente, vocês. Que isso? Vocês estão viajando demais. Acabou a brincadeira. Pra mim, acabou".

Bruno não gostou e chamou o lutador de “chato”. Foi então que Fred Nicácio e Marvvila defenderam Cara de Sapato. “Brincar eu acho que pode sim. Mas passar do limite, não”, disse ele.

E não parou por aí. Ricardo também tratou feio com Bruno e tentou colocar limites no rapaz. "Você pode fazer o que você quiser, mas sofre as consequências. […] Aqui a casa é de todo mundo, cada um tem seu jeito”, disse.

Veja os vídeos:

sapato nervoso que bagunçaram as roupas e mandando a amanda subir o edredom por causa do peito kkkkkkkkn pic.twitter.com/MWDxE10GUF — j (@mimizent4) February 4, 2023

Conseguiram estressar o Sapato, e com razão pq tão tacando as roupas dos outros pra td quanto é lado no quarto pic.twitter.com/TcCIIIprD2 — ge • 🪢 • 🪩 • 🦏 (@_xgex) February 4, 2023

Conversa séria

Em uma conversa com aliados, Cezar Black decidiu fazer a caveira de Paula, tentando fazer ela se tornar o alvo cada vez mais para seus colegas. Dentro do Quarto do Líder, o brother disse para Gustavo Cowboy, Key Alves e Cristian que ficou incomodado com as falas recentes da sister na cozinha.

“A Paula ontem falando: 'Não, porque sou acostumada a comer fígado e moela, não sei o que', aquela demagogia, sabe? 'Mas foi a primeira vez que eu comi tapioca na vida foi aqui' cinco reais no mercado, não comeu porque não quis, sabe? Pagando de humilde”, falou Black.