BBB 23: Confira as duplas escolhidas pelo público para a dinâmica da primeira semana

Tadeu Schmidt anunciou os participantes Camarotes e Pipocas do BBB que disputarão juntos o início do jogo

A primeira semana do BBB 23, será disputada em duplas. Com a estreia nesta segunda-feira, 16, os novos participantes terão que passar o todo o início do jogo atrelados a um colega.

Após votação popular, encerrada neste domingo, 15, Tadeu Schmidt (48) revelou qual pipoca (anônimo) será o parceiro de cada camarote (celebridade).

O público votou e definiu da seguinte forma: Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr.; Bruno e Aline Wirley; Cezar e Domitila Barros; Cristian e Marvvila; Gustavo e Key Alves; Larissa e Bruna Griphao; Marília e Fred Nicácio; Ricardo e Fred; Sarah Aline e Gabriel Santana; Tina e MC Guimê.

Além do resultado, Tadeu também anunciou como será a entrada dos participantes na casa mais vigiada do Brasil.

"Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade", revelou o apresentador do reality show.

As duplas disputarão todas as provas da primeira semana juntos, além do Paredão. Apenas Paula e Gabriel, participantes da Casa de Vidro, formam uma parceria sendo do mesmo grupo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Tadeu Schmidt revela como ganhou músculos: 'Tô parecendo o Capitão América'

Tadeu Schmidt está mais forte para comandar o BBB 23. Ele contou que ganhou massa muscular e alguns quilos para a nova temporada do reality show.

Em entrevista ao Gshow, ele contou que estava com 10 quilos a menos no ano passado por causa dos longos períodos sem comer.

Agora, o comunicador está com a alimentação mais regrada e conseguiu voltar a treinar com frequência.

Exibindo os seus braços musculosos, ele até brincou que está parecendo um herói. “Ganhei até uma asa. Tô parecendo o Capitão América”, declarou.

Então, Schmidt contou sobre o ganho de peso. “Eu usava máscara o tempo inteiro porque eu não queria ficar doente de jeito nenhum, eu não queria perder nenhum dia do BBB. Eu almoçava 14h ou 15h da tarde e ia pros estúdios Globo e só ia comer de novo, duas da manhã. Eu emagreci bastante”, declarou.