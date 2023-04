BBB23: Cézar vê mensagem subliminar em festa e insinua fraude: "Adorei"

Cézar vê mensagem subliminar e ironiza festa que rolou na casa do BBB23 nesta madrugada

Sempre bem-humorado, o enfermeiro Cézar Black se divertiu ao assistir a festa que rolou na casa do BBB23. Na madrugada desta quinta-feira, 20, ele riu de um detalhe inusitado: a presença de robôs ao lado dos cinco brothers que ainda estão no programa.

"Gente, a festa do Big Brother está muito legal. Vocês viram que está cheio de robô na casa? Olha isso, adorei a ideia. Aí é loucura!", disparou ele surpreendendo os fãs. A ironia é porque desde o início da fase final do programa, há a suspeita de votação em massa organizada por participantes com a ajuda de robôs .

Rindo da situação, ele seguiu ironizando. "Quando vou olhar, tanto robozinho cara? Adorei a ideia, a festa do robô. Adorei. Fantástico. Eu vivi pra ver isso. A festa do robô", brincou ele que foi elogiado nas redes sociais por seu comportamento controverso.

Na semana passada, a Globo emitiu uma nota ao 'UOL' na qual disse que não existe chance de manipulação na votação. "Contamos com eficientes sistemas de monitoramento das votações do 'BBB 23' e não há registro de qualquer anormalidade. Vale ressaltar que fazemos investimentos constantes em nossas plataformas e podemos assegurar que não há qualquer indício de que votos realizados por robôs ou outros mecanismos de fraude impactem as votações de paredão do BBB", começou o comunicado.

"Contamos com uma equipe altamente especializada em segurança cibernética e nossa plataforma de votação tem sua segurança certificada por uma auditoria externa independente. Monitoramos constantemente as curvas de votação para identificar e mitigar quaisquer riscos de interferência no sistema, através de algoritmos que acompanham o processo de votação permanentemente, a fim de rastrear comportamentos não-humanos".

Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality show da Rede Globo.