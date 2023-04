BBB23: Cezar revela vontade de ser amigo de Ricardo fora da Casa

'Gosto do Alface, só que ele é problemático' declarou Cezar Black ao falar da relação com o brother

No Quarto Fundo do Mar, Marvvila mostrava biquínis que trouxe na mala, e Cezar brinca que Ricardo vai pedir emprestado. O biomédico veste o traje de banho e sai pela casa, arrancando uma gargalhada do baiano.

"Mano, esses dois... Se não fosse o jogo, eles seriam amigos. Eles se provocam e ficam dando risada escondido um do outro", diz Sarah Aline.

Ao retornar para o cômodo, Cezar é questionado pela psicóloga e confirma que seria amigo do sergipano fora do reality: "A gente ia, pô. Falei pra ele. A gente vai ser brother pra caramba lá fora. (...) Eu gosto do Alface, só que ele é problemático. Não aguenta a pancada".

Sarah Aline comenta que a dupla brincou muito em sua festa. Cezar relembra que brigou com o brother no evento e comenta: "'Eu fiquei triste pra p* quando a gente brigou naquele dia da sua festa".

Desde o início do reality, o biomédico e o enfermeiro vivem uma relação conturbada. Os dois protagonizaram grandes brigas, chegaram a se tornar amigos e aliados, e recentemente voltaram a se desentender

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término.

Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram", desabafou a ex-sister em trecho do texto.