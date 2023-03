BBB23: Cezar revela para Ricardo um dos motivos de treta com sister

Em conversa a sós na despensa, Cezar e Ricardo falam sobre indicação do Líder Fred

Em conversa na despensa da casa do BBB 23, Cezar revela a Ricardo que ficou chateado com Marvvila porque a cantora não defendeu a amiga e aliada Sarah Aline da indicação do Líder Fred:

"Se eu fosse a Marvvila, eu falaria: 'Fred, ela não precisa tomar bala por mim. Se você quiser votar em mim, você vote; se a casa quiser votar em mim a casa, vote. Se a sua primeira escolha, principal, era a Domitila, bote a Domitila e seja feito o fluxo certo da votação'".

"Ela fez? Não fez. Por isso eu fiquei muito bravo. Está entendendo? É como se estivesse na guerra, você está aqui como seu aliado, chegou um inimigo, o seu inimigo está mirando em mim, eu puxo meu aliado para ficar de escudo meu. Não permito isso, nunca faria isso", dispara Cezar.

Marvvila defende Ricardo Alface depois de briga generalizada

E a treta generalizada entre Fred e o biomédico Ricardo Alface ainda rende no Big Brother Brasil 23. Desta vez, a cantora de pagode Marvvila defendeu Ricardo no meio da briga após o Jogo da Discórdia, que fez com que ele até mudasse de quarto.

“Eu de verdade, não sei que trato é esse. De falar que não se vota, nunca o Cowboy defendeu lá no grupo. O Cowboy defendeu outras pessoas lá”, disse Marvvila. E Larissa explicou: “Mas ele falou que tinha um acordo de abraçar e não votar, e eles reativaram esse acordo várias vezes”.

“Não aconteceu nada disso pra gente. Eu sempre vi ele transitar com a Sarah e com outras pessoas sem mostrar a estratégia de vocês. Ele falava muito o lado dele mas sempre guardou”, continuou explicando a cantora, fazendo questão de defender Ricardo. “Eu acho que ele passa do ponto várias vezes por ser um cara muito reativo, mas não nesse lugar, e olha que eu já tive problema com ele. Só que nesse lugar de traíra, não vejo. Acho importante você reconsiderar”, completou