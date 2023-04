BBB23: Cezar revela o que sentiu ao sair do Quarto Fundo do Mar

Enfermeiro Cezar Black usa Raio-X do BBB 23 para relatar o que sentiu ao mudar de quarto

Na manhã deste sábado, 8, o enfermeiro Cezar Black usou seu Raio-X para desabafar sobre sua saída do Quarto Fundo do Mar. O brother contou que está se sentindo aliviado por ter deixado o quarto, visto que não sentia que era prioridade de ninguém. Além disso, aproveitou para falar que não vai se aliar às meninas do Deserto, mas jogar sozinho.

“Finalmente saí do Fundo do Mar pra jogar sozinho. Antes tarde do que nunca. Todo aquele sentimento que eu tinha de não me sentir pertencente e não ser prioridade, realmente era verdade. A única vez que precisei de um gesto de proteção, que seria de um possível anjo, me recusaram em grupo. Agora jogarei realmente sozinho”, desabafou o brother.

Além disso, Cezar revelou as suas próximas estratégias. Bem confiante de que pode ganhar a Prova do Anjo, o enfermeiro disse que planeja dar a imunidade para um participante que tem certeza que não vai para o Paredão esta semana, gastando o poder sem beneficiar ninguém. Ele ainda contou que planeja dar o Monstro para Ricardo, assim como Alface vez quando Black foi sua vez.

“Hoje, na Prova do anjo, caso eu ganhe, tomarei uma atitude pra mexer um pouco no jogo. Imunizarei alguém neutro - provavelmente a Larissa, que não vai ser votada - e colocarei Alface no monstro, retribuindo aquela vez que ele me deu o Monstro. É isso, antes tarde do que nunca”, finalizou o profissional da saúde. O que Black não sabe é que o Castigo do Monstro é uma ida direta ao Paredão, ou seja, não pode ser dado ao líder.

Raio X do Cap! Black aproveitou o tempinho conosco hoje para reorganizar e compartilhar suas estratégias de game agora com toda essa turbulencia! ⚓️#BBB23#TeamBlackpic.twitter.com/YNfrP5D50e — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) April 8, 2023

BBB23: Sister do Quarto Deserto traçam plano e definem Monstro

Ainda durante a festa, as sisters sentaram no chão da pista de dança para decidir e planejar os próximos passos dentro do reality, definindo os detalhes para a Prova do Anjo deste sábado, 8. Elas conversaram sobre as possibilidades de voto de cada uma, principalmente para quem iriam dar o Castigo do Monstro essa semana, caso saíssem vitoriosas da Prova do Anjo.

Nesse Paredão, então, as integrantes do Quarto Deserto vão apostar suas fichas na psicóloga Sarah Aline. Enquanto falavam sobre as estratégias, Amanda diz que outra opção de voto delas já vai para a Berlinda por conta da indicação do líder. Já sobre o tão temido Castigo do Monstro, as sisters se depararam com um problema sem saber. Os brothers não sabem que a consequência do Monstro dessa semana será ser mandado direto para o Paredão. Então, enquanto levantavam as possibilidades, elas elegeram novamente Sarah para sofrer. O que elas não sabem ainda, é que quem for o Monstro, irá direto ao Paredão.