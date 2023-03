BBB23: Cezar reclama de brothers por causa de louça suja: "É o mínimo"

Cezar desabafou sobre a falta de organização para Domitila Barros e Sarah Aline

Na área externa da casa do BBB 23, Cezar pergunta a Domitila Barros se a ex-miss Alemanha sabe quem deixou os copos sujos em cima da pia da cozinha da Xepa. "Tu viu quem deixou lá? Cara, tem uns dez copos lá".

Domitila responde ao brother: "Ontem eu lavei tudo, né, limpei a cozinha toda. Só deixei as coisas que estavam na mesa porque já é demais deixar pratos na mesa".

O enfermeiro então reclama: "O que é de lascar é que agora temos seis pessoas e tem uns dez copos lá na pia, e prato do café da manhã. É um abuso isso aí, velho". Sarah Aline concorda com o aliado: "Eu fiquei pensando nisso também". O baiano completa: "É o mínimo do mínimo. Não lava um copo, velho".

Não é a primeira vez que a falta de higiene de outros participantes incomoda os brothers.

Dania Mendez se despede de brothers

Dania Mendez se despede dos brothers na sala da casa do BBB 23 depois de arrumar as malas. A mexicana deixa a casa nesta sexta-feira, 17, e apesar dos altos e baixos não deixou de agradecer os brothers pela experiência dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda", disse a mexicana falando o nome de cada um.

Depois, ela abraça um por um, deixa um recadinho especial para cada participante e complementa. "Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz", finaliza a artista.