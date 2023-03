BBB23: Cezar pede desculpas para Marvvila

Após briga entre Cezar e Marvvila depois do jogo da discórdia, o brother pediu desculpa para a cantora

Depois do Jogo da Discórdia do BBB 23 o clima entre Cezar e Marvvila, que já não estava dos melhores depois da formação do oitavo Paredão, piorou e muito depois de o brother chamar a cantora de traíra.

Os dois se enfrentaram em uma discussão generalizada e a cantora até desabafou que estava sendo tratada como uma monstra.

Agora, um dia depois, os ânimos começam a se acalmar. No Quarto Fundo do Mar, Cezar chega para a cantora e pede desculpas:

"Se eu falei alguma coisa que tenha te deixado desconfortável... Eu falei minhas opiniões para o jogo, não era para ofender. Realmente, me desculpe. Não quero ofender você, deixar você desconfortável aqui no quarto....".

Marvvila reage: "Pelo menos no quarto né, se sentir bem ...é importante", diz. Os dois parecem se entender e ela agradece a atitude do brother.

Marvvila se compara com ex-brother

Com uma formação de Paredão super polêmica no último domingo, 5, ele ainda segue rendendo muito dentro da casa mais vigiada do país. A cantora de pagode Marvvila, uma das mais prejudicadas pela berlinda, desabafou sobre o que aconteceu e como se sente depois de ser traída por seus colegas.

Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline na área externa do confinamento, a pagodeira comparou sua situação com a do ex-brother e empresário Cristian. O ex-participante, sendo rejeitado pela casa depois de tentar extrair informações da biomédica Paula Freitas, já eliminada, e da atriz Bruna Griphao. Marvvila ainda disse que está sendo tratada até pior que o gaúcho.

“Eu sei que errei, mas estão fazendo pior do que fizeram com o Cristian. Não estão olhando na minha cara, não estão me dando bom dia, já estão com ignorância. Olha, esse negócio de vitimismo para mim, eu não suporto! Odeio e prefiro nem falar, mas o que estão fazendo?”, disse a cantora.