BBB23: Cezar pede desculpas para brothers por conta da última votação

'Fiquei em cima do muro', refletiu Cezar em conversa com os brothers e pediu uma nova chance

Na academia do BBB 23, Cezar reúne seus aliados do quarto fundo do mar para montarem estratégias para a próxima semana do programa. Ele aproveita o momento para se desculpar com os participantes do grupo pela última votação do Paredão:

"Me desculpem pela minha atitude do domingo. Fiquei em cima do muro mesmo. A Amanda era uma pessoa que eu gostava, que eu tinha carinho. As duas vezes que eu votei nela dentro de toda a edição me deixaram desconfortável. E ela ter votado em mim deixou claro que isso é jogo".

Black então explica que não é porque o deixou desconfortável da outra vez que vai de encontro a todo mundo que sempre esteve com ele durante o jogo inteiro. Ele assume o erro, diz que se arrependeu:

"Nós sempre fomos o Fundo do Mar, sempre estivemos juntos aqui, queria pedir desculpa pra vocês e queria muito poder fazer diferente agora. Queria dizer que minha lealdade é completamente de vocês".

O brother assume que cogitou jogar sozinho, pois estava desconfortável com o grupo por algumas coisas do jogo, mas assume que estava se sentindo em uma zona de conforto e agora quer continuar jogando com seus aliados. "Quero muito estar com vocês ai até a última semana".

Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters no Raio-X

Em conversa na cozinha da Xepa, Fred Nicácio diz para Sarah Aline que é importante que ela tenha o Confessionário como o lugar privado onde possa falar sem medo de ser mal interpretada: "Encare como o único espaço onde você não está sendo exposta para todo o Brasil com 85 câmeras filmando você".

Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500".

"Isso é uma p*** jogada", alerta Ricardo.

O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio".