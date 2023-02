BBB 23: Cezar muda alvo e detona sister após flagrar atitude de falsidade: “Só sabe dormir, comer e beber!”

Decepcionado, o enfermeiro Cezar detonou sister após flagrar atitude incoerente no Big Brother Brasil 23; confira

O jogo parece que esquentou na casa mais vigiada do Brasil! Nesta quinta-feira, 16, em uma conversa com Cristian (32) na academia, Cezar (34) decidiu mudar seu alvo e criticou as atitudes de Marvvila (23) no jogo do BBB 23, após flagrar a sister soltando farpas entre os jogadores contra ele .

"Ela já falou mal de mim, já me deu umas três alfinetadas. Meu, eu tô me segurando a onda pra não quebrar o pau dentro do grupo de novo com outra pessoa”, revelou.

Na sequência, durante o desabafo do brother, Cristian apontou que Marvvila não é fácil de se lidar pois tem um gênio muito forte.

"O problema dela é esse. Ela tem um gênio forte só que ela não é boa de prova. O lance dela é esse: dançar, dormir, comer”, disparou Cezar.

Por fim, Cristian ressaltou que ela conquista aliados dentro do jogo devido a sua lábia e o poder de persuadir as pessoas dentro do reality. "Ela socializa bem, entendeu? E eu que ganho prova e tô me fodend*", completou Cristian.

EITA!

A madrugada desta quinta-feira, 16, foi conturbada para alguns participantes do BBB 23. Isso porque alguns jogadores não se conformaram com o fim da festa e decidiram realizar o “after” no quarto Deserto.

Cansada da farra, Aline Wirley perdeu a paciência e rasgou o verbo com a falta de respeito e Bruno logo rebateu a ex-rouge e a acusou de ser “chata”. O brother ainda afirmou que outras pessoas da casa também achavam isso.

Pela manhã, Aline acordou inconformada com o ocorrido da madrugada e desabafou o fato para Bruna, Amanda e Larissa.

“O Bruno falou que as pessoas falam que eu sou a [fazendo aspas com as mãos] chata do quarto”, começou contando Aline. Larissa começou a defender os outros brothers da casa: “Não, ninguém falou”