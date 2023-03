BBB23: Cezar Black tem crise de choro e é consolado por Domitila

Domitila consolou o brother cantando uma música que lembra seu cachorrinho

No Quarto Fundo do Mar, Cezar tem uma crise de choro, deitado na cama. Minutos depois, Domitila chega no cômodo e passa a consolar o brother: "Não chore pelo leite derramado. Quem nunca errou que atire a primeira pedra", diz a ativista.

O enfermeiro chega a comentar: "Eu só não quero magoar ninguém". Mais cedo, Cezar confessou a Domitila que estava triste por ter sido chamado de opressor após um desentendimento com Marvvila. Após a crise de choro, ativista volta a aconselhar uma conversa entre o brother e a cantora:

"Acho que a melhor forma de tirar esse sentimento da pessoa é escutando tentando se colocar no lugar da pessoa, mostrando que não foi essa a intenção. E é por isso que você vai ter que falar com a Marvvila sim", diz.

Em seguida, Domitila canta Baby Shark para o brother em referência uma roupa utilizada pelo cachorro de Cezar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Cezar revela incômodo com MC Guimê

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Cezar conversava com Domitila sobre seus sentimentos após a formação do 9º Paredão.

O brother explica que, ao ser indicado por MC Guimê, o cantor utilizou uma palavra que o incomodou durante seu discurso,"Eu não gosto de sentir que eu magoo pessoas, que eu faço coisas que deixam pessoas tristes, eu não gosto. É meu", diz Cezar.

"A fala do Guimê quando ele falou de mim, que ele falou 'a Marvvila falou como se ele tivesse tentando oprimi-la', pra mim isso pesou. Eu estava tão nervoso em relação ao Anjo, que eu não consegui pedir um momento pra falar, pra explicar", comenta o brother.

Domitila aconselha Black, e pediu para que ele conversasse com Marvvila: "Mostre com ações quem você é. Se está se sentindo assim, quando for falar com a Marvvila, tente ouvir passivamente. Porque vai lhe ajudar a entender o que a Marvvila entende como opressor", diz a ativista.