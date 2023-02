BBB23: Cézar Black surpreende ao revelar que está caidinho por sister: "Mexe comigo"

Cézar Black surpreende ao revelar que está de olho em participante do BBB23; veja

O brother Cezar Black deixou os confinados surpresos nesta quinta-feira, 9, ao confessar que tem interesse em uma das sisters do programa. Ele fez a revelação nesta tarde.

Ao conversar com Ricardo, ele disse que até evita ficar no mesmo lugar que Bruna Griphao. "Vou te falar, Facinho [Ricardo], sou meio bolado. Nem troco muito ideia com ela", disse ele mostrando seu interesse.

Ricardo ficou surpreso com a revelação. "Só jogando a semente", disse. O baiano então contou que prefere ficar bem longe da sister para que não deixe claro suas intenções.

"Eu me conheço. A Bruna, se eu trocar ideia com a Bruna, eu emociono. Procuro me manter afastado. Procuro manter longe porque sei que vou bolar", revela Cezar.

Veja o momento:

Cézar para Alface: "Ela (Bruna) mexe comigo. Vou te falar, Facinho, sou meio bolado. Nem troco muito ideia com ela. Eu me conheço. Se eu trocar ideia com ela, eu emociono. Procuro me manter afastado. Procuro manter longe porque sei que vou bolar." Shippariam? #BBB23pic.twitter.com/5C91hOpqD0 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 9, 2023

Bruno Gaga e Gustavo estão no Paredão

Gustavo conseguiu atender ao telefone e recebeu a mensagem do Big Boss, que disse: “Você está no paredão e deve indicar alguém par ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão para todos”.

Após pensar um pouco e reunir todo mundo na área externa, Gustavo revelou que iria puxar Bruno para o paredão. “Eu estou no paredão e tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado, se eu ganhasse o líder novamente, eu ia levar o Gaga. Para ser coerente, eu vou levar o Gaga comigo”, contou.