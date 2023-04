BBB23: Cezar Black surpreende ao chegar de peruca e terno apertado para final

Enfermeiro Cezar Black decide brincar com situação que marcou sua passagem no BBB23 ao surgir de peruca para grande final

Nesta terça-feira, 25, acontece a grande e tão esperada final do Big Brother Brasil 23! Disputada pela cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, o evento mais aguardado pelos espectadores de reality show também promete entregar looks incríveis por parte dos já eliminados que vão para acompanhar a consagração de mais uma milionária.

Fugindo dos padrões e surpreendendo a todos, o enfermeiro Cezar Black já garantiu seu lugar de destaque nessa grande final! O ex-brother chegou para acompanhar a coroação de uma das sisters restantes usando nada mais, nada menos que uma peruca ruiva, uma boneca e um terninho minúsculo, mostrando todo o seu lado bem-humorado no dia 100 do confinamento.

“Estamos prontos! Eu, baby Black e minha peruca. Dessa vez eu posso! Ninguém me segura", brincou o enfermeiro, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os internautas mostraram que entraram no clima da piada de Black.

“O melhor dessa edição", apontou uma usuária. “Black você é o meu campeão, que você conquiste esse prêmio rapidinho nas publis”, brincou uma outra seguidora do enfermeiro. “Tá lindo, mas tira essa peruca criatura”, pediu uma terceira pessoa.

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.