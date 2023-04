BBB23: Cezar Black se revolta ao falar de Ricardo: 'Imbecil, sem noção'

Cezar está chateado depois do brother ter filmado uma conversa dele e Domitila Barros mais cedo

Cezar estava na área externa do BBB 23 com Fred Nicácio, quando reclamou em voz alta de Ricardo, após atitude do Líder da semana mais cedo nesta segunda-feira, 10: "Imbecil, sem noção, né, velho? O cara entra no quarto para filmar, bicho...". Mais cedo, o biomédico gravou uma cena do enfermeiro com Domitila Barros para provocar o rival.

Assim que Black fala isso, o médico o aconselha: "Cuidado com como você vai falar as coisas para não se comprometer. Tem que tomar cuidado com as palavras para não se voltar contra você. Porque, se ele fala que você chama ele de imbecil, acabou. Fala 'arregão', palavras que já são comumente usadas aqui... Porque senão parece que você está xingando ele, aí ele vai pegar isso e desmerece a sua fala. Você consegue fazer isso!".

O enfermeiro segue o conselho do brother e diz que está se policiando quanto a isso.

Ricardo grava conversa do Fundo do Mar escondido

Ricardo estava deitado sozinho no Quarto do Líder enquanto a Central do Líder exibia a câmera do Quarto Fundo do Mar. Ao ver uma conversa de Black com o resto do quarto, o Líder se levanta e decide ir dar uma espiadinha: "Mudou, saiu, saiu do Quarto (Fundo do Mar), pra estar uma hora e meia com a Domitila conversando. Dizia que não conseguia dormir no mesmo lugar que ela, mas está conversando com ela a tarde inteira"

O biomédico, então, diz que vai fazer um story sobre a cena que vê com intenção de agitar a casa. Ele desce do quarto, fica parado atrás da porta do Quarto Fundo do Mar e escuta a conversa.

Na sequência, o brother vai na sala buscar o celular, vê Bruna Griphao e revela: "Vou gravar um story, vai ser maravilhoso. Disse que não consegue dormir com a Domitila. Está até agora, uma hora e meia escutando a Domitila".