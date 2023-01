BBB23: Cézar Black se desespera e é amparado por brothers: "Vou morrer assim"

Cézar Black se desespera, tem crise de choro e precisa ser consolado pelos colegas; veja

Na tarde desta sexta-feira, 27, o enfermeiro Cezar Black teve uma crise de choro e precisou ser consolado na piscina da casa do BBB23. Ele foi amparado por Fred Nicácio e Sarah Aline.

Na mira do líder Cara de Sapato e muito pressionado pelos membros de seu grupo, ele reclamou que está se sentindo sozinho.

"Não sei se você percebeu na hora da festa, eu fico o tempo todo só, praticamente. Fico todo o tempo sozinho aqui. Não consigo me abrir com as pessoas. Na minha vida é assim... eu tenho muito essa questão de estar sempre bem, estar com meus amigos... aqui eu não consigo. Eu não consigo mais ter estabilidade aqui dentro, não consigo. Não tô conseguindo, sério."

Aos prantos, ele avisou que está cansado de estar sozinho na casa. "É tão ruim, a gente não tem com quem desabafar, alguém que sente a gente."

Fred Nicácio abraçou o brother e ofereceu apoio. "Agora você tem", disse ele. "Não é fácil ser eu. Pra chegar aonde eu cheguei. Ninguém nunca me deu um real. Eu sempre fui só e vou morrer assim, sem depender de ninguém pra nada", declarou.

Cezar chora enquanto desabafa com Domitila: “Não é facil ser eu. Pra chegar aonde eu cheguei. Ninguém nunca me deu um real. Eu sempre fui só e vou morrer assim, sem depender de ninguém pra nada. #BBB23pic.twitter.com/t6vjbetfEt — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2023

Arrematou poder importante

Após conquistar a liderança na noite de quinta-feira, 26, na casa do BBB 23, Antonio Cara de Sapato Jr. (32), garantiu mais um poder na formação do paredão de domingo, 29.

O lutador de MMA arrematou o Poder Curinga desta semana no confinamento e terá direito a vetar uma das indicações da casa na segunda berlinda do reality show. Ele vai poder, se quiser, tirar um dos indicados da casa do paredão. No lugar desse participante salvo, entra o terceiro mais votado.