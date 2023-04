BBB23: Cezar Black revela ter sido convidado para outro reality

Enfermeiro Cezar Black choca colegas do Quarto Deserto ao revelar convite de reality

O enfermeiro Cezar Black revelou no confinamento do Big Brother Brasil 23 que acabou sendo sondado para outro reality show antes de entrar no programa da Rede Globo. O profissional da saúde contou que recebeu um convite para participar de Casamento às Cegas, da Netflix.

Comandado por Camila Queiroz e Klebber Toledo na versão brasileira, a produção da Netflix tem como propósito fazer com que os participantes encontrem o amor verdadeiro com a intenção de se casarem ao final da dinâmica. O objetivo é fazer com que cada um escolha seu parceiro às cegas e, quando tiverem noivos, enfrentem os desafios de conviver com alguém que não conhece direito, se conhecendo melhor para poder subir no altar.

Enquanto conversava com alguns aliados dentro da casa mais vigiada do país, o papo começou quando a professora de educação física Larissa Santos falou sobre a segunda temporada de Túnel do Amor, que terá a apresentação de Ana Clara e passará no Multishow. “É um programa que tem um túnel e cada um fica num canto. A Ana Clara quem vai apresentar”, disse a personal trainer. A ideia do reality é deixar dez pares de amigos separados em duas casas conectadas por um túnel, com a missão de fazer com que eles encontrem seu par ideal.

“É tipo Casamento às Cegas? Eu fui convidado para o Casamento às Cegas, me mandaram a ficha e tal, mas aí viram que eu não queria casar”, contou o enfermeiro baiano, que já deixou claro inúmeras vezes que gosta de curtição.

Fred Nicácio cai no choro antes do paredão: 'Tudo indo por água abaixo'

Com a emoção a flor da pele, o médico Fred Nicácio não conseguiu segurar as lágrimas ao desabafar com Domitila Barros, dentro do BBB 23. "A gente não ganhou Anjo, não ganhou Líder... é capaz de irem duas pessoas daqui [para o Paredão]. Fico meio triste com isso, sabe? Tinha outros sonhos para esse final de 20 e poucos dias...", disse ele, e completou: "Senti que está indo tudo por água abaixo, o que eu tinha pensado... eu queria fazer história aqui, tá? Queria que esse Big Brother fosse marcado por uma revolução, por uma união diferente... E não está acontecendo, eu fico triste, porque não está na pegada que pudesse ser... Gastei tanta energia, me comprometi tanto com as minhas falas, me expus tanto para tentar aquilombar de uma vez por todas... mas é igual lá fora".

