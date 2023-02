BBB23: Cezar Black revela sentir atração por sister dentro do confinamento

Enfermeiro Cezar Black desabafa sobre qual colega de confinamento gostaria de dar uns beijos

Nesta segunda-feira, 6, o enfermeiro Cezar Black acabou revelando que tem um certo interesse na atriz Bruna Griphao! No confinamento do Big Brother Brasil 23, o profissional da saúde elegeu a famosa como a integrante mais bonita da casa mais vigiada do país, surpreendendo seus colegas.

Em uma conversa com Cristian Vanelli e Paula Freitas, ele falou sobre alguns antigos relacionamentos, e foi questionado sobre sua preferência pelas mulheres que integram o elenco feminino do reality show de confinamento da Globo.

“Loira!”, respondeu Black. “[Eu sou] negão, né? Eu sinto atração por ela. Se fosse para ficar, seria ela", completou o integrante do grupo Pipoca. "E a Tina [Calamba]?”, questionou Cristian. “Não. Zero possibilidade. A Tina é brother. A Larissa [Santos], no começo, eu achava ela bonita, massa, mas depois... A Key [Alves] também nada a ver”, continuou.

“Mas a Bruninha eu acho ela uma graça. É alguém que eu ficaria e só. Vocês ficam pilhando [eu com] a Tina, mas nada a ver. Eu considero ela uma brother”, completou o enfermeiro, reforçando o sentimento que tem por Tina.

Larissa Santos abre jogo e aproveita para detonar Paula para youtuber e affair Fred, do Desimpedidos: "uma forçação"

Cristian não é o único desafeto de Larissa na casa mais vigiada do Brasil. Após a formação do paredão, na noite de domingo, 05, a sister desabafou com Fred (33), ex-marido de Bianca Andrade, sobre algumas atitudes de Paula (28). "Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação, sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister e o youtuber Fred também concordou.

