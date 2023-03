BBB23: Cezar Black revela que não quer Key Alves de volta ao reality

Mesmo após chorar de saudade da jogadora, enfermeiro Cezar Black prefere que Key não volte ao BBB 23

Mesmo declarando diversas vezes que a jogadora de vôlei Key Alves foi sua única amiga dentro da casa mais vigiada do país, o enfermeiro Cezar Black não ficou muito feliz ao pensar que sua melhor amiga no Big Brother Brasil 23 pode voltar ao confinamento.

Enquanto estava sendo entrevistado por Ricardo Alface durante a festa que aconteceu na última quarta-feira, 22, o profissional da saúde disparou: “Key, saudade, mas não quer mais não, sua hora passou”, brincando.

Key é uma das ex-participantes que pode estar de volta ao Big Brother Brasil 23 nesta quinta-feira, 23. Além disso, ela lidera a disputa para estar no confinamento novamente, junto da professora de educação física Larissa Santos.

cezar: “key, saudades, mas não quero mais não! sua hora passou, bebê! já deu, já deu!” 🗣️ #bbb23pic.twitter.com/7SjUuKM7gO — paiva (@paiva) March 23, 2023

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.