BBB23: Cezar Black ‘gabarita’ Queridômetro depois de Jogo da Discórdia e web reage

Recordista, enfermeiro Cezar Black ganha quase todos os emojis possíveis no Queridômetro do Big Brother Brasil 23

Nesta terça-feira, 14, o enfermeiro Cezar Black fez um feito interessante no confinamento do Big Brother Brasil 23. O profissional da saúde conseguiu acumular quase todos os emojis disponíveis no Queridômetro, após um polêmico Jogo da Discórdia.

Cezar Black recebeu nove corações, dois corações partidos, dois alvos, um biscoito, uma mala, uma planta, uma cobra e um vômito. Faltou apenas o emoji do mentiroso para que ele conseguisse 100% do Queridômetro. A internet ficou impressionada com a variedade de emojis dados ao enfermeiro.

“Preço que se paga por falar os fatos”, comentou uma internauta, ficando do lado do enfermeiro. “Bem feito, não sei como tiraram a Tina para isso”, criticou um outro usuário, que relembrou que a angolana Tina saiu no Paredão contra Black. “Ícone que virou vegano só jantando Alface”, brincou outra, falando sobre como o baiano discutiu com o Ricardo durante o Jogo da Discórida, na última segunda-feira, 13.

BBB 23: Key Alves diz que nunca leu um livro na vida

A sister Key Alves surpreendeu ao contar que nunca leu um livro em toda a sua vida. Isso porque ela afirmou que se identificava com Gustavo, que tem dificuldade para ler. Os brothers comentavam que o caubói tem dificuldade de ler direcionamentos que recebe como líder. Por isso, ela afirmou que também passava por isso.

"Eu fazia muito isso aí [ler errado]. Sabe como eu melhorei? Fazendo 'publis', porque tinha que ler. Mandam um texto que tem que seguir. Mas no começo não tinha isso. E eu errava muito, ficava nervosa", disparou ela. "Mas eu lia errado mesmo, porque eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro", disse. "Como eu vou conseguir ler bem se eu não tenho a prática de ficar lendo?", questionou.