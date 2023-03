BBB23: Cezar Black faz plantão ao lado de Big Fone e diz o motivo

Amanda observa Cezar próximo do aparelho e comenta: 'A casa está muito parada'

Na área externa, Cezar faz plantão ao lado do Big Fone, Amanda que está deitada no jardim, observa e comenta com o brother: "A casa está muito parada, está muito estranho, né?".

O enfermeiro responde: "Está tocando muito o Big Fone, ontem teve o negócio do botão, hoje Big Fone, anteontem Big Fone, isso que estou com medo. Tá ligado?".

E explica o motivo de estar ali: "Eu quero salvar a Domi, velho. Acho que pode ser salvar ou não salvar, tirar ela de lá ou não, entendeu? Tocar o Big Fone e falar: 'Você tiraria a Domitila de lá, sim ou não?', entendeu? O meu medo é esse. Se tocar vai ser algo relacionado a isso".

Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiro Gustavo após deixar o BBB 23. A ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo. Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular.

Porém, a jogadora de vôlei ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles.

Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23.

"Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse a jogadora de vôlei.