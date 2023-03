BBB23: Cezar Black, Cara de Sapato e Fred Nicácio se emocionam em homenagem antes da eliminação

Enfrentando a berlinda, Fred, Black e Sapato não contêm emoção ao serem homenageados antes de eliminação

Nesta terça-feira, 18, acontece mais uma eliminação do Big Brother Brasil 23! E desta vez, os brothers que encaram a berlinda, o enfermeiro Cezar Black, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato e o médico Fred Nicácio, foram homenageados e não conseguiram conter as lágrimas.

Algumas músicas começaram a tocar na área externa da casa mais vigiada do país, canções escolhidas pelos brothers na berlinda. Bastante emocionados, tudo virou choro quando a música favorita de Cezar Black começou a tocar. O enfermeiro não aguentou e deixou as lágrimas rolarem.

Então, foi a vez do médico Fred Nicácio. Quando sua música começou a tocar, ele se entregou, pulou e dançou na chuva que toma conta do Rio de Janeiro. Quando a música “Nosso Sonho”, de Claudinho e Buchecha, escolhida por Cara de Sapato, não tocou, isso deixou o atleta visivelmente abalado.

“Só a minha que não tocou, mano”, comentou o lutador, ao lado de alguns de seus aliados dentro da casa. Porém, logo a produção do reality fez acontecer! E a música de Cara de Sapato tocou, deixando ele bem emocionado. Mesmo com os problemas dentro do confinamento, Antônio e Fred se abraçaram durante o momento de muita emoção que tomou conta dos três emparedados antes da decisão final.

Eita! Bruna Griphao precisa de atendimento médico dentro da casa mais vigiada do país após usar item de higiene de forma errada

Ainda nesta semana, Bruna teve que buscar atendimento médico na casa mais vigiada do Brasil pois estava usando um item de higiene de uma forma errada. A atriz deu a entender que estava usando um lenço com alvejante para limpar sua região íntima quando ia ao banheiro. Porém, o lenço está no local para fazer a higienização do próprio banheiro.

