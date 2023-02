BBB23: Cezar Black cai no choro por pressão do isolamento

Durante confinamento do BBB23, enfermeiro Cezar Black não aguenta pressão e desaba

Nesta quarta-feira, 15, o enfermeiro Cezar Black mostrou que não está aguentando a pressão do confinamento do Big Brother Brasil 23. O brother caiu no choro enquanto conversava com a atriz Bruna Griphao sobre a pressão de estar no reality.

“Você entende a diferença, você é rodeada de pessoas e eu não sou”, começou o enfermeiro, desabafando. O brother disse que se sente muito sozinho dentro da casa, sem muitos amigos para poder conversar sobre seus problemas.

“Eu não tenho ninguém, eu sempre me sinto aqui fora de contexto total, cara, sabe? (...) Nunca tive ninguém pra se aproximar de mim e falar: 'Pô, Blackão, e aí, vamos ficar junto, não sei o que', não, nunca, aí eu fiquei perdido”, continuou o enfermeiro.

“Aí eu fui tentar com o pessoal do outro grupo, ninguém me quis, ninguém quis me conhecer. A única pessoa que mesmo brigando comigo virou pra mim pela primeira vez e perguntou: 'Cara, Black, me conta sua vida, me conta de você', foi a Tina, a pessoa que mais tive treta no começo, a única pessoa”, disse.

“Eu não vi isso acontecendo, pra mim você estava muito próximo das pessoas ao seu redor, eu não vi que você estava nessa, entendeu? E até você falando agora, pra mim era uma coisa e eu estou vendo que é outra”, respondeu Bruna.

Cézar Black pra Bruna: “Eu me sinto só, queria alguém pra compartilhar as coisas” #BBB23pic.twitter.com/2ya8CJNmC3 — ATENÇÃO REALITY - #BBB23 (@atencaoreality) February 15, 2023

Larissa e Bruna Griphao protagonizam barraco

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil! Bruna Griphao e Larissa tiveram uma briga feia por conta da desorganização do Quarto Deserto. Tudo começou quando Bruna entrou no quarto logo pela manhã e encontrou suas coisas bagunçadas, que foram reviradas por algum brother. A loira ficou nervosa e acabou gritando com a situação. Larissa perdeu a paciência com a amiga estressada e pediu para que a atriz parasse com os berros.