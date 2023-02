BBB23: Cezar Black ataca Ricardo pelas costas depois de barraco no Jogo da Discórdia

Enfermeiro Cezar Black ataca Ricardo após protagonizarem briga durante ao vivo do BBB23

Na tarde desta quinta-feira, 15, o enfermeiro Cezar Black conversou com a atriz Bruna Griphao e aproveitou para desabafar sobre sua inimizade com Ricardo, após a discussão para lá de requentada que tiveram no ao vivo durante o Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil 23.

“Ele te atacou, você atacou de volta, ficou desproporcional. O que eu não achei legal foi você usar o desequilíbrio dele e dizer: 'Vai procurar um psiquiatra', porque eu não acho isso legal nem aqui, nem lá fora”, disse a atriz, dando sua opinião sobre a briga.

“Acho que, a partir do momento em que ele é diagnosticado, eu usar isso pra agredi-lo é uma coisa. Até onde eu sei, ele não tem diagnóstico. O que eu falo de desequilíbrio é que ele é uma pessoa agressiva, não tem um senso”, rebateu o enfermeiro, se defendendo. “Todas as ações dele aqui dentro, quando ele acha que tá contrariado ele parte pra cima pra brigar. Isso pra mim é desequilíbrio, é um cara que não tem equilíbrio mental”, completou Black.

“Eu tô falando que é sobre a palavra e o que a palavra carrega. No quesito de doença mental, fragilidade. Assim como é pesado eu chamar o Cristian de psicopata”, explicou Bruna, falando sobre como não passa pano para a atitude.

“Acho que você tá tendo dois pesos e duas medidas. O que ele falou, você desconsiderou tudo. Ele usou as minhas fragilidades. Eu não sabia que ele tinha esse trauma em relação a isso. Falei com ele a partir daquilo que eu vejo de ações dele. Até onde eu sei, ele não tem um transtorno mental, se ele tivesse, ele não estaria aqui dentro da casa. Vejo atitudes dele que são atitudes extremas, o desequilíbrio dele é porque ele é agressivo. Da mesma forma que ele me agrediu, me acusou com palavras... Todos os momentos que ele foi falar comigo, ele foi completamente opressor”, desabafou Cezar Black.

BBB 23: Key Alves conta segredo íntimo para Gustavo

A sister Key Alves pegou os telespectadores de surpresa na madrugada desta quarta-feira, 15, ao revelar para Gustavo um detalhe inédito de sua intimidade. Enquanto os dois estavam sozinhos no Quarto do Líder, a sister fez uma revelação surpreendente.

"Lembrei de um segredo, nem minha família sabe", começou ela. O fortão, então, lembrou que todo mundo estava assistindo e agora saberia o que ela pretende contar. "Agora vai saber", disse ele. Só que a sister ficou com receio. "Não vou falar, tem muita gente assistindo...", disse. Gustavo tentou arrancar o segredo da sister. "Não é coisa que você já aprontou com outro cara não, né?", questionou ele. Key Alves, então, contou a verdade. "Vou falar, não tem que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei", falou.

